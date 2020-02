Surpopulation : Alain de Benoist VS Jean-Pierre Maugendre (DÉBAT)

Le débat sur la surpopulation, ses causes et ses conséquences fait couler beaucoup d’encre. Les points de vue s’opposent. TV Libertés a décidé de nous proposer un débat inédit et particulièrement intéressant entre deux personnalités aux visions apparemment antagonistes : le philosophe-écrivain Alain de Benoist, chantre de la Nouvelle Droite et Jean-Pierre Maugendre, président de l’association Renaissance Catholique. Quand l’animateur des “Idées à l’endroit” se confronte à l’un des animateurs de “Terres de Mission”, cela donne un moment de télévision de qualité !