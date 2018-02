Guillaume de Thieulloy : “Puisqu’il n’y a pas de référentiel de vérité, le plus faible ne peut être pensé qu’utilitairement”

“La religion démocratique est un énorme problème” dénonce Guillaume de Thieulloy, invité par Liberté Politique à l’occasion de la sortie de son livre Vérité et Politique, qui rappelle que le Parlement n’est pas compétent pour redéfinir le mariage et qui alerte les catholiques sur la dérive totalitaire de nos sociétés occidentales. En compagnie de François Billot de Lochner, il aborde également la polémique créée par les extrémistes de gauche du MRJC subventionnés à hauteur de plus d’un demi million d’euros par l’Église de France :