L’ex-gigolo de Pierre Bergé et Yves-Saint-Laurent enfin invité dans un média mainstream pour parler de ses révélations sur ces deux grands malades sexuels

Christophe Hondelatte mardi 20 février 2018 sur Europe 1 : “Je vais vous raconter aujourd’hui une histoire non officielle de la vie d’Yves Saint Laurent. Au début des années 90, le grand couturier est au plus mal : alcool et cocaïne menacent son équilibre et sa capacité de création. Pierre Bergé recrute alors un gigolo, Fabrice Thomas, à qui il demande de devenir l’amant de Saint Laurent moyennant 36.500 francs par mois. A lui de le remettre sur pied pour qu’il assure la prochaine collection…”