“Où est Steve ?” S’être jeté volontairement dans la Loire, à 4h30 du matin, dans des eaux noires célèbres pour leur dangerosité à cause des marécages et des courants ? Dans “C dans l’air”, cette hypothèse de Christophe Soullez sur l’affaire Steve Caniço, disparu à Nantes depuis un mois, a révolté de nombreux téléspectateurs et personnes mobilisées pour retrouver le jeune homme de 24 ans :