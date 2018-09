Sortie de crise en Grèce ?! Mais de qui se moque-t-on ?

Huit ans après le début de la crise, la Grèce a quitté la tutelle européenne. La fin de ce troisième et dernier plan de renflouement financier a été célébrée par la Commission européenne et une partie de la classe politique française comme une véritable victoire. De nombreux politiques européens à l’instar de Pierre Moscovici se sont félicités que la Grèce soit libérée de sa tutelle financière. Le pays est-il vraiment sorti de la crise comme le clame Pierre Moscovici ? Alors que la dette grecque reste colossale (plus de 180% de son PIB) et que l’équilibre économique est fragile, la Grèce est-elle toujours une menace pour la zone euro ? Le point de vue de l’économiste Philippe Béchade :