Au lendemain du premier tour de la primaire à gauche qualifiant Benoît Hamon et Manuel Valls, deux lignes et projets s’affrontent. Et en particulier, sur le volet social. Le revenu universel d’un côté, le revenu décent de l’autre. Sont-ils réalisables et tenables pour les comptes publics ? Le décyptage de Nicolas Doze :