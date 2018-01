L’étatisation sans fin du modèle social

Le 24 août 2017 le chef de l’État s’exprimait devant la communauté française de Bucarest. Et en cette occasion on l’entendit proférer un lamento bien familier. “Les Français, croit-il savoir, détestent les réformes.” Décidément, ce pays “n’est pas réformable”.

Un tel type de jugement, maintes fois répété ne doit pas être interprété de la même manière suivant celui qui l’énonce. S’il émane d’un dirigeant en exercice, d’un technocrate de Bercy attaché à ses propres privilèges et qui s’emploie à les protéger en détournant le sens des réformes, ou s’il vient d’un simple manant contribuable corvéable à merci il ne s’agit pas de la même chose. Hélas, désigner ce dernier interlocuteur comme un citoyen revient peut-être à entretenir de dérisoires illusions quant aux pratiques de notre démocratie.

On ne saurait objectivement dire en que Macron n’aurait fait, depuis son élection que promettre des réformes, comme une gourmandise proposée mais qui ne sera jamais consommée. Car, évidemment, tout texte de loi, bon ou mauvais, peut être assimilé à une démarche réformatrice : il tend à changer quelque chose.

D’un tel point de vue, le pouvoir actuel, assis sur une confortable majorité parlementaire, a initié des changements, quant à l’économie et aux institutions sociales, au moins dans 6 directions en 18 mois.

Les flatteurs ne manquent pas d’applaudir.

On pardonnera au libre chroniqueur de ne pas se considérer comme obligé de se compter parmi eux.

Car la vraie question demeure celle de la pertinence des évolutions amorcées.

En fait, toutes les décisions prises vont dans le sens de l’étatisation. La ligne de plus grande pente de l’action gouvernementale, fiscale et législative, depuis des décennies, ne se démentit pas.

Premier exemple : la petite manipulation fiscalo-comptable sur la CSG, alourdie de 1,7 point, illusoirement compensée par des baisses de cotisations échelonnées dans le temps. Cette décision, de longtemps annoncée pendant la campagne présidentielle, ne fait que prolonger jusqu’à son achèvement, le plan Juppé de 1996 et son basculement des cotisations d’assurances sociales vers l’impôt. La mainmise de Bercy sur l’assurance maladie est ainsi désormais totale.

Les autres exemples relèvent de la même farine.

Ainsi l’apprentissage reste toujours conçu comme une sorte de sous-traitance trop tardive de l’Éducation nationale. Cet immense ministère gère une énorme institution étatique. Celle-ci n’est pas seulement gangrenée depuis les années 1990, non plus même par la vieille FEN devenue UNSA, qui était socialiste, mais par la FSU d’obédience néocommuniste. S’employant à dénigrer systématiquement l’entreprise, elle ne cherchera jamais à former des travailleurs employables dans l’économie, mais ce qu’elle appelle des citoyens, c’est-à-dire des téléspectateurs, des électeurs, et des militants formatés à gauche.

Il est certes permis d’entrevoir certaines dispositions et déclarations positives de la part du ministre Blanquer. Mais dans la pratique on ne change pas l’article L131-1 du Code de l’éducation qui dispose que “l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.”

Outre la fourchette d’âge, que faut-il entendre par “instruction”? On ne touchera pas à l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans, pas plus que la fameuse réforme du Code du travail ne touche aux 35 heures.

Tout cela mène à toujours plus d’étatisme.

L’étatisation du modèle français remontait aux premières étapes de sa fondation : front populaire en 1936, charte du travail version 1941, ordonnances de 1944 et lois d’inspiration communiste votées en 1946, avec presque les mêmes équipes, inchangées, impénitentes, intouchables.

Les politiciens, depuis plus de 70 ans maintenant, ont piloté nominalement la marche d’un navire essentiellement sous les fourches du ministère des Finances.

Leur ligne constante aura consisté à aggraver le score et à alourdir l’intervention de l’État. C’est aussi cela qu’on appelle le modèle français.

> Jean-Gilles Malliarakis anime le blog L’Insolent.