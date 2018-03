Brexit : la Grande-Bretagne plus divisée que jamais

Il y a presque un an, le Royaume-Uni enclenchait l’article 50 et envoyait le coup d’envoi de son départ de l’Union européenne. Depuis, les difficultés liées à ce processus ont semé la confusion au sein de l’opinion britannique. Un correspondant de France 24 à Londres s’est rendu dans deux régions que tout oppose : l’une a massivement voté pour le Brexit, l’autre contre. Chez ceux qui n’ont pas changé d’avis, et restent persuadés que le pays doit quitter l’Europe, l’immigration reste la principale raison :