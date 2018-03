Premier avertissement lancé aux étudiants bloqueurs de l’Université de Montpellier

Le doyen de la faculté de droit et de science politique a envoyé sa milice fasciste afin de déloger les lycéen-ne-s et étudiant-e-s mobilisé-e-s contre le Plan Étudiants et son monde qui occupaient PACIFIQUEMENT un amphi.

Mattraque, taser, des étudiants sont bléssés pic.twitter.com/eWYMnQ2W2k

23 mars 2018