Le changement, c’est maintenant ? 

Ces élections 2017, que ce soit la présidentielle où les législatives, se sont révélées particulièrement intéressantes par le renouveau qu’elles ont engendré.

A titre d’exemple voici quelques personnalités de tous bords et fonctions ayant perdu leur élection:

– 2 anciens présidents (Sarkozy, Hollande)

– 4 anciens premiers ministres (Juppé, Fillon, Ayrault, Cazeneuve)

– une quarantaine d’anciens ministres (Hamon, Guiano, Fekl, Duflot, Copé, Montebourg, Royal,…)

– près de 400 parlementaires (Guigou, Accoyer, Bartolone, Urvoas, Balkany, Cambadélis …)

Cette liste non exhaustive (voir annexe) représente presque 20 ans de manège politique français !

Ainsi, l’âge moyen de la présidence a baissé de 23 ans et celui de l’assemblée nationale de 8 ans. Dans ce jeu de chaises printanier environ 80% des ministres nommés et plus de 70% des députés élus expérimenteront pour la première fois leur nouvelle fonction. Néanmoins ce dernier pourcentage est à contraster par la récente loi sur le non-cumul des mandats ayant amené certains candidats à faire un choix entre deux. Néanmoins pour 237 nouveaux ce sera leur tout premier pas dans l’hémicycle.

Parmi les partis déjà ancrés dans le paysage et considérant la France Insoumise ainsi qu’ En Marche comme des mouvements, seul le Front National et le Modem ont été épargné obtenant même une progression. A noter que les deux partis ayant alterné le pouvoir depuis le début de la Vème République ont enregistré des scores historiquement bas.

Que ces résultats aient été anticipé ou non par la classe politicienne, une redistribution des cartes a eu lieu en France. Comme la lune dont on ne voit la face cachée, certains nuanceront ce renouveau en parlant plus de postes que de réels rôles politiques, toutefois c’est un fait qu’à ces élections, des têtes sont tombées !

Cinq ans plus tard, la promesse du slogan de campagne de François Hollande est peut-être tenue. Espérons maintenant que de ce changement en marche résulte du mieux !

Tout va bien, faites vos vœux,

E….t

Sources:

http://www2.assemblee-nationale.fr/elections/liste/2017/resultats/RESULTAT

https://www.acteurspublics.com/2017/06/19/portrait-robot-des-nouveaux-deputes-et-nouveau-visage-de-l-assemblee

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2017