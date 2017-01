La petite histoire : Histoire du duel… et des hommes d’honneur

Il fut un temps, encore pas si lointain, où les hommes politiques, les écrivains mais aussi les journalistes réglaient leurs différents non pas devant un tribunal mais l’épée ou le pistolet à la main. Au Moyen Âge, les duels étaient intégrés dans la procédure judiciaire. Sous l’Ancien Régime ils étaient un moyen pour la noblesse de défier le roi tout en prouvant sa bravoure. Avec la Révolution et la militarisation de la société, c’est toute la population qui a voulu s’y essayer. Mais les deux guerres mondiales et la modernité viendront porter un coup d’arrêt à cette pratique que l’on regarde aujourd’hui, au vu de la situation, non sans une certaine nostalgie :