Bistro Libertés avec Jean Sévillia

Jean Sévillia est l’invité spécial de Martial Bild. C’est un historien, conférencier de renom et journaliste au Figaro Magazine et au Figaro Histoire. Il est une icône des milieux cathos de droite. Au sommaire de cette édition :

1. L’Histoire et l’idéologie : les meilleurs ennemis du monde ? De la protestation du projet de réforme des programmes scolaires d’Histoire en 2017 en passant par les polémiques sur les commémorations nationales de 2018, l’attitude de la Pologne ou du maire de Paris rejetant Déon pour mieux fêter Che Guevara, l’Histoire est devenue l’un des principaux thèmes du débat politique. Elle devient un enjeu idéologique. Mais peut-on enseigner ou professer l’Histoire sans idéologie ?

2. L’héritage : Enfer, succession et transmission ? L’héritage est une longue tradition adoptée par l’ensemble des civilisations et qui se concrétise par un acte fort : la transmission, notamment des biens. Cependant, dans le cas du clan Halliday, l’héritage peut être synonyme de destruction des familles et des fratries. Doucement, de vieilles revendications se font jour pour revendiquer l’abolition pure et simple de l’héritage. Ce changement profond de mentalité est-il recevable ou totalement irresponsable ?

3. SNCF : Vers une nouvelle bataille du rail ? A la demande du gouvernement, un rapport sur l’avenir du transport ferroviaire préconise de mettre fin au statut de cheminot. Ce statut est un monument historique hérité des années 30 et du Front Populaire. Le ministre des Transports affirme que rien ne serait plus dangereux que le statu-quo et prône une reforme sévère et juste. Les syndicats de la SNCF parlent de scénario catastrophique pour le ferroviaire.