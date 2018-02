L’Hebdo Politique : Laurent Wauquiez : sortie de piste ou dérapage contrôlé ? avec Charlotte d’Ornellas

Sarkozy, Pécresse, Juppé, les syndicats et Darmanin, pas de jaloux ! Avec le patron des Républicains, tout le monde en prend pour son grade. Alors que Laurent Wauquiez donnait quelques heures de cours à l’école de commerce de Lyon les 15 et 16 février, des enregistrements ont été rendus publics. Par qui ? Dans quel but ? Quelles sont les conséquences ? C’est à toutes ces questions que nous allons nous intéresser aujourd’hui avec Charlotte d’Ornellas, journaliste à Valeurs Actuelles :

Source : TV Libertés