Charles Gave : « Les peuples se révoltent enfin face à leurs élites corrompues »

Extrait :

« Des taux d’intérêt bas ça favorise la hausse des actifs existants, ça favorise ceux qui ont des actifs, c’est-à-dire les riches, et ça pénalise les pauvres, puisqu’il n’y a pas d’investissement, et que la productivité ne monte plus. Donc des taux d’intérêts bas c’est un transfert de richesses des pauvres aux riches. Et c’est pour ça qu’on a ce mécontentement partout, ça fait 15 ans que les États-Unis, l’Europe, partout, sont gérés par une ploutocratie financière qui cherche à gagner de l’argent pour elle mais certainement pas à ce que le clapin de base ait un niveau de vie qui monte. Si ça continue ça peut en effet nous amener dans une stituation de révolution violente. Ce n’est pas souhaitable. Mais si ça continue, c’est pas impossible. »

Qui est Charles Gave ?

Economiste et financier, Charles Gave s’est fait connaitre du grand public en publiant un essai pamphlétaire en 2001 “ Des Lions menés par des ânes “(Éditions Robert Laffont) où il dénonçait l’Euro et ses fonctionnements monétaires. Son dernier ouvrage “L’Etat est mort, vive l’état” aux Editions François Bourin 2009 prévoyait la chute de la Grèce et de l’Espagne. Il est le fondateur et président de Gavekal research (www.gavekal.com) et Gavekal Securities et membre du conseil d’administration de SCOR.