Pour Marion Maréchal-Le Pen, le CRIF ne représente pas les Français de confession juive

« Quelle est aujourd’hui la légitimité de ces institutions ? » s’est interrogée Marion Maréchal-Le Pen ce vendredi face à Yves Thréard, éditorialiste et chroniqueur au Figaro. « Nous on ne fait pas de la politique catégorielle, on ne fait pas de la politique communautaire, on s’adresse aux Français dans leur ensemble sans mettre leur religion ou leurs appartenances ethniques en avant. »