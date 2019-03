La retraite, la réforme et le dogme

On fait semblant de débattre, ces temps-ci, dans les moyens de désinformations et les usines à décerveler, de l’avenir de l’assurance vieillesse.

Haut-commissaire en charge de la réforme des retraites, le chiraquien Jean-Paul Delevoye a encore claironné, dans le cadre d’un entretien au Journal du dimanche publié ce 24 mars, que l’âge minimum de départ restera à 62 ans. “Une certitude”, à l’en croire.

Cette affirmation vient après une valse d’hésitation gouvernementale de quelques jours. Le doute, qu’il s’agissait de lever, avait été provoqué par les déclarations d’Agnès Buzyn en date du 17 mars. La ministre des solidarités et de la santé, en effet, osait alors envisager de “proposer un allongement de la durée de travail.” Tollé.

Elle basait pourtant son propos sur une évidence démographique : l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de la population française.

Dans le système de répartition monopoliste obligatoire, auquel nos technocrates et nos maîtres n’envisagent pas de toucher, on voit mal en effet comment maintenir le montant actuel des pensions sans reporter à 65, peut-être bientôt à 67 ans, l’âge moyen de la retraite, y compris pour les fonctionnaires, ceci “sans préjudice” comme aiment à écrire les enfumeurs, de la question du calcul des pensions et de leur alignement promis en 2017.

Puis, notre imprudente Pandore, après avoir ouvert sa boîte, s’était rétractée.

Autrement dit, on nous assure à nouveau que rien ne changera. On ne nous propose pas, dans cette affaire, d’acheter un diesel d’occasion : on nous l’impose, et au prix du neuf.

Au moins, avec l’omnicompétent personnage, lui-même multiretraité, choisi pour piloter l’évolution de la branche vieillesse, on peut présumer d’une chose : la réforme des droits à pension, annoncée à grand fracas lors de la campagne présidentielle de 2017, ne pourra pas aller bien loin et elle ne résoudra pas grand-chose.

Tout au plus servira-t-elle à gratter un peu plus de cotisations, au profit, nous dira-t-on encore une fois, des plus démunis, et au détriment, en fait, des classes moyennes supérieures et autres heureux contribuables.

Le régime de la répartition continuera, de la sorte, à se paupériser. Cette canalisation crevée persistera, au nom du Dogme, à assécher les capacités d’investissement de l’épargne française. Et on s’obstinera à écarter tout débat sur le sujet, et à faire le silence sur les inconvénients de ce système, en se barricadant derrière son caractère obligatoire. On empêchera même les Français de prendre connaissance des voies par lesquelles des pays aussi différents que la Suède, la Nouvelle-Zélande ou le Chili en sont sortis.

Pourtant cette répartition n’a pas été dictée à Mahomet par l’archange Gabriel. Se substituant aux principes anciens de protections corporatives venues du fond des âges, et aux capacités de l’épargne personnelle et familiale, la retraite conçue sur une échelle nationale, a été inaugurée, certes au départ avec succès en 1889 dans l’Allemagne de Bismarck[1]. Elle n’a été imposée en France qu’à partir de la charte du travail de 1941.

Ce qu’on appelle la répartition est ainsi apparu à cette date, dans un contexte évidemment exceptionnel et dramatique.

Il s’agissait alors, dans l’esprit de René Belin, auparavant dirigeant de la CGT[2], nommé ministre du Travail[3] dans le gouvernement Laval de juillet 1940, de protéger les ouvriers français. À l’arrivée des libérateurs [anglo-américains] du territoire, les gouvernements successifs De Gaulle, Gouin, Bidault, etc. ne remirent pas en cause le siphonnage des assurances sociales privées qu’avaient réalisé leurs prédécesseurs. Aux expressions de charte du travail et de corporation [pouah], ils substituèrent à partir d’une ordonnance propposée par Alexandre Parodi en octobre 1945, les appellations [sympa] de sécurité sociale et de paritarisme, pour désigner les mêmes institutions.

Et, dès les tentatives d’application de la loi Croizat de 1946, la généralisation de la Sécu s’est heurtée à des obstacles insurmontables.

Rappelons enfin, par conséquent, que jamais, ni le peuple français de manière directe, ni ses représentants, n’ont débattu, même de façon formelle, de l’institution et du dogme de ce qu’on appelle retraite par répartition.

> Jean-Gilles Malliarakis anime le blog LInsolent.fr.

Apostilles

[1] La préoccupation du chancelier “de fer”, unificateur de l’Allemagne, lorsqu’il fait voter ses lois sociales par le Reichstag, relevait d’une double volonté : celle d’arracher la classe ouvrière au marxisme, alors en pleine ascension, [le Programme fondateur du parti social-démocrate allemand date de 1875, auquel Marx se rallie malgré sa fameuse Critique du programme de Gothaet ses élus parlementaires sont plus nombreux que ceux des socialistes français] : et celle de mettre en place sa propre conception, à la fois chevaleresque et piétiste, de la société.

[2] Rappelons que les syndicats, tant ouvriers que patronaux, furent dissout en 1940. La CGT n’est passé sous le contrôle des communistes qu’à la faveur de la clandestinité.

[3] Le fameux Larroque, présenté aujourd’hui comme une sorte de saint du paradis, comme “le père” de la sécurité sociale “en 1945”, alors qu’il avait commencé son œuvre cen tant que membre du cabinet de Belin, n’a jamais été élu nulle part.