Les Français ne l’ont jamais lu ni élu mais ils se le coltinent depuis des décennies. Interrogé par CNEWS, le ministre des Affaires étrangères officieux de la France et coresponsable de la déstabilisation de la Libye donc d’une partie des vagues migratoires actuelles, demande à nos compatriotes plus d’efforts, de renoncer à leur identité française et traite au passage Matteo Salvini de “bouffon” :