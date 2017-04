La bataille de France, c’est le 7 mai !

Les dés sont jetés. Les sondages n’étaient pas aussi mauvais que ce que l’on espérait. Nous aurons donc un duel Le Pen-Macron. La France contre le mondialisme. Nous allons devoir choisir entre celui qui a condamné la France pour crime contre l’humanité, qui a sans doute fait une fausse déclaration sur son patrimoine réel, qui dit tout et son contraire dans la même phrase, celui qui nous a enfumé avec son sourire, sa jeunesse et ses promesses, et celle qui aimerait redonner à la France sa souveraineté et sa puissance.

Près d’un quart des électeurs a préféré ce sémillant jeune homme et sa moins jeune épouse, à une jeune femme courageuse mais condamnée à l’avance par toutes la classe médiatique et politique. Sur les plateaux de télévision pas une voix n’a osé soutenir Marine Le Pen, se ralliant tous à Macron qu’ils et elles avaient pourtant pourfendu pendant toute la campagne, comme leur pire ennemi. Enfin pire après Marine.

Fillon en tête, et tous ces Umpistes (la correction automatique de Word me propose fumistes à la place…) qui se drapaient dans les couleurs de leurs valeurs républicaines se ralliaient à Macron comme un troupeau de moutons à son bélier. Pas une voix pour le parti extrémiste, et si Mélenchon était arrivé en tête, c’eut été pareil. C’est ça la politique depuis le début de la 5ème. Tous avec un sourire béat, « tous sauf l’extrême droite » Raffarin, Baroin, Estrosi, la liste serait longue. Mais les Français sont ils assez veaux pour suivre tous ces politiciens ?

Les Français ne vont-ils pas enfin comprendre que suivre ces hommes qui ont flirté si longtemps avec le pouvoir sont des politiciens sans foi, sans conviction, qui osent parler au nom de la France, mais qui n’ont qu’un seul objectif : défendre leurs intérêts, leur siège.

Alors oui, la bataille de France, celle pour la reconquête du pouvoir a commencé à 20 heures ce 23avril. Laissons de côté les électeurs qui sont tombés sous le charme de Macron sans chercher à comprendre pourquoi tous les vieux de la vieille Socialie l’ont soutenu. Ceux là sont irrécupérables. Sauf peut-être à passer l’entre deux tours à révéler au grand jour ce qu’est vraiment Macron et le danger extrême que représente 5 nouvelles années de socialisme, car ne nous y trompons, son ni gauche ni droite est totalement bidon. Regardez Cohn-Bendit, Collomb, le maire de Lyon. Vous aurez compris ce qui nous attend.. Sans oublier le patronage de notre mal-aimé Président Hollande dont l’élection de Macron serait la plus grande victoire, le summum de son machiavélisme. Car n’en doutons pas une seconde, c’est lui qui dans le secret de son cabinet élyséen a organisé la défaite de Fillon , a façonné son clone, et qui avec quelques complicités, continuera à gouverner et à saigner un peu plus notre pays.

Alors, puisque la guerre du pouvoir est déclarée. Essayons de la gagner. Battons nous avec nos faibles moyens et notamment ceux, puissants, que nous offre Internet, pour que Macron s’effondre. C ‘est un pari sans doute impossible, mais il faut croire aux miracles lorsque la France est en danger. Dans 5 ans, il sera sans doute trop tard. La mondialisation et les frontières ouvertes à tout va auront eu raison de la France que nous ont laissé nos ancêtres.

Dans l’immédiat, après le 7 mai, nous aurons toujours les législatives pour empêcher cette droite qui se dit républicaine mais qui n’est que misérable, de reprendre du poids à l’Assemblée.

Floris de Bonneville