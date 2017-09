Christian Vanneste : “L’heure est à la recomposition de la droite”

Ancien député et président du laboratoire d’idées La Droite Libre, Christian Vanneste est un acteur important du rassemblement de toutes les droites de conviction. Pour TV Libertés, il revient sur la personnalité de Laurent Wauquiez, le départ de Florian Philippot et évoque plus largement l’avenir de la droite “hors les murs”. Une droite dont il reconnaît bien volontiers qu’elle peut donner le sentiment d’aller parfois… dans le mur :