Que vaut vraiment l’album posthume de Johnny Hallyday ?

Johnny Hallyday est mort le 5 décembre 2017. Quelques mois plus tôt, il avait enregistré son 51e disque studio. Le voilà qui sort, avec un battage considérable et une mise en place pharaonique : 800 000 exemplaires. Il s’appelle “Mon pays c’est l’amour”, compte dix chansons et un “Interlude”, parle de l’amour, de la mort et de l’Amérique, en passant du rock’n’roll à la country. Mais en parlerait-on autant si le chanteur était encore vivant ? Est-ce un bon disque de Johnny Hallyday ? Est-ce un bon disque tout court ? Grégoire Leménager, de L’Obs, et Jean-Christophe Buisson, du Figaro Magazine, ne sont pas d’accord :