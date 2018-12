Un Gilet Jaune annonce « la guerre civile début janvier » (VIDÉO)

Dans un post publié sur Facebook, l’un des « leaders » des Gilets jaunes annonce qu’en janvier, la guerre civile sera « inévitable » et appelle l’armée à « entrer en jeu ». Il faisait entre autres partie des Gilets jaunes invités à Matignon :

« Le seul moyen, c’est de mettre en place un gouvernement de transition qui va prendre des dispositions pour écouter et entendre le peuple. Sachez une chose, c’est que début janvier, c’est inévitable, nous allons partir en guerre civile. C’est inévitable parce que les policiers ne vont pas continuer à se faire fracasser comme ils le font. Le peuple ne subira plus, ça c’est clair et net, et surtout si l’un d’entre nous tombe sous les balles, c’est la guerre civile ».

En attendant une manifestation est prévue samedi 29 et une autre le 31… En fait, ce n’est pas de guerre civile dont il s’agit puisque 83% de la population française est ou a été Gilet Jaune… Il s’agit d’une guerre contre Bruxelles et le gouvernement Macron. Qui perdront.