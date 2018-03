D’Hollywood à Paris, de l’affaire Weinstein à celle Tariq Ramadan, on n’a jamais autant parlé que ces derniers mois des violences faites aux femmes, et de leur parole qui se libère peu à peur… La question se pose ainsi aujourd’hui : le porno a-t-il quelque chose à voir avec tout ça ? La pornographie et sa consommation, en particulier par les plus jeunes, sont-elles facteur de violences sexuelles ?