Le Kosovo, « un État mafieux non viable économiquement, politiquement, en plein cœur de l’Europe » (Xavier Moreau)

20 ans après la fin des combats, les relations sont exécrables entre Belgrade et Pristina ainsi qu’entre Serbes et Albanais. Xavier Moreau, fondateur du think tank Stratpol, spécialiste des relations soviéto-yougoslaves pendant la guerre froide, revient sur la situation explosive du Kosovo :

Source : Sputnik France