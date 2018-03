Alexandre del Valle : « Je suis assez effrayé qu’à chaque fois qu’on parle de racisme, on parle d’antisémitisme et d’islamophobie, mais on oublie toujours la Christianophobie alors que selon les chiffres officiels, la religion la plus persécutée au monde est le christianisme. »

Source : RMC, mercredi 28 mars 2018, 12h30