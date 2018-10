Ravier dénonce les éditorialistes qui rendent Trump responsable de la tuerie de Pittsburgh

Stéphane Ravier (RN) : « C’est assez scandaleux d’entendre certains éditorialistes en France faire porter la responsabilité de la tuerie de Pittsburgh à Donald Trump. Sa réponse a été celle que j’attendrais et que j’attends encore ici en France : Renforcer la Peine de Mort. De l’autre côté de la planète, à Moscou, Vladimir Poutine c’est “Pourchasser les terroristes jusque dans les chiottes”. En France, la réponse d’Emmanuel Macron c’est “Préserver le vivre-ensemble et les grands principes de 1789”. Moi je suis pour préserver la vie des Français. Il faut savoir ce que l’on veut. Soit les Droits de l’Homme, soit le droit des Français à vivre en paix et en sécurité chez eux. »

Source : France Inter, lundi 29 octobre 2018, 7h50