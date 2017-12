Les vœux religieux du couple présidentiel Trump, heureux d’avoir réinstauré l’esprit de Noël aux USA

Extrait assez surréaliste pour nous, Français chrétiens, habitués au laïcisme :

“Pour les chrétiens, nous nous souvenons de l’histoire de Jésus, de Marie et de Joseph qui a commencé il y a plus de 2 000 ans. Comme nous le raconte le livre d’Isaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné et le gouvernement sera sur ses épaules et il sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la Paix. Cette bonne nouvelle est le plus grand cadeau de Noël pour tous, la raison de notre joie et la véritable source de notre espoir.”