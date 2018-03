Mémoires : Jean-Marie Le Pen, un destin français, troisième partie (de l’Algérie à Mai 68)

TV Libertés vous présente la troisième partie d’un document exceptionnel et exclusif : “Le Pen, un destin français”. Interrogé par Martial Bild et Arnaud Soyez, l’ancien président du Front National évoque le mouvement Poujade, la guerre d’Algérie et Mai 68. Jean-Marie Le Pen porte un regard particulier sur les événements de Mai 68 . “Pendant toutes ces années, la vie s’offrait tantôt magnifique, tantôt désolante. Le petit Breton avait grandi, la France rapetissé. Pour la relever, j’ai choisi le combat politique”… Le Pen, de Poujade à la création du FN en 1972, un témoignage exclusif !