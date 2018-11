Entretien avec Stéphane Duté : l’idéologie du genre

C’est en réponse à l’imposition de l’enseignement de l’idéologie du genre dans les écoles que Stéphane Duté, l’ex directeur-France de l’organisation espagnole Citizen Go, s’était servi d’un autocar circulant dans les rues de Paris il y a un an, pour alerter l’opinion publique sur cette question et sur le danger qu’elle faisait courir aux enfants. Suite à cette campagne « mobile » très visuelle, Stéphane Duté avait été particulièrement attaqué par plusieurs médias. Il avait également servi de « punching ball » au maire de Paris, Anne Hidalgo.

Un an après cette campagne, RITV a souhaité revenir sur cette grave question en interrogeant Stéphane Duté. Pour ce catholique convaincu, il ne fait pas le moindre doute que l’idéologie du genre est enseignée aux enfants dès le plus jeune âge dans les écoles de la république mais que cette vérité est tout simplement niée par les intéressés.

« Le fait de choisir que je peux être un homme ou une femme, d’avoir 7 ans, d’être un lapin ou un ours, me fait quitter le domaine du réel. Il y a une très grande différence entre cette foi athée du libéralisme déraisonnable, anti-scientifique et la foi catholique. Saint Thomas D’Aquin dit que “Foi et raison marchent main dans la main comme deux affectionnés”. Et bien, ici nous ne sommes pas dans le domaine de la liberté mais dans celui de la foi. Ils posent un acte de foi : si moi aujourd’hui, je décide de m’appeler Véronique et d’être une femme, je suis une femme parce que c’est moi qui le décide ! »

Source : Reinformation.tv