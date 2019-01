Une année de tempêtes

On voudrait toujours, et on doit en effet, souhaiter grâce, bonheur et santé à nos proches en cette fête d’éternel retour.

Votre chroniqueur l’exprime ici, bien sincèrement. Joyeusement.

Surtout, il faudra que chacun d’entre nous tienne bon. Car l’année 2019 s’annonce sous des auspices très difficiles. Le 31 décembre, sur les petits écrans, un médiocre comédien hors-sol, ânonnant sur son prompteur, est venu formuler les vœux poussifs de l’administration. Ainsi lus à l’antenne ils ne semblent avoir séduit que M. Juppé. Triste sire. Mauvais augure.

Si l’on s’en tient aux dernières nouvelles de la France, son gouvernement subit une relance non plus de l’affaire, mais de la question Benalla. Aux caprices de cet énigmatique personnage, qui se rend en Afrique représenter des intérêts turcs, sous couvert d’un passeport diplomatique parisien, elle rejaillit sur tout le personnel de l’Élysée. Elle éclabousse en effet, au-delà de la réputation du maître de l’Hexagone, son cercle de pouvoir, autant que son parti, ridiculement appelé République en Marche. L’ensemble se trouve entraîné dans un même discrédit.

L’amateurisme de tels réseaux inclinerait presque à faire regretter le temps des Enfants de la Veuve, sous la troisième république triomphante, ou celui des Barbouzes engagés dans la lutte anti-OAS par la cinquième naissante. Au moins ces clans et ces bandes, envahissant en leur temps la marche de l’État, indiscutablement oppresseurs, et auxquels on se gardera de tresser des couronnes, servaient une idée : l’anticléricalisme pour les uns, la fidélité au général De Gaulle pour les autres. Aujourd’hui, pas la moindre trace d’un tel esprit, même négatif.

Nous cheminons ainsi, brinquebalants, bercés par les refrains d’une technocratie molle et invertébrée.

Nous nous sentons tributaires de mesures dont personne, pas même les bureaux rédacteurs de Bercy, ne comprend le sens général. Et cela fait que le bon peuple ressent, quant à lui, en dépit d’indices trafiqués, combien l’on rogne son niveau de vie. D’année en année, d’augmentations des prix monopolistes en alourdissements de taxes et prélèvements divers, sans que les rémunérations soumises à concurrence ne correspondent, les classes moyennes et toute la nation se paupérisent.

Passant des quarantièmes rugissants aux cinquantièmes hurlants, voguant vers de dangereux récifs, cette morose embarcation tangue.

Or, de prévisibles tempêtes, s’annoncent en Europe et dans le Monde.

Près de deux ans après le référendum britannique de juin 2016 supposé nous conduire au Brexit, moins de 100 jours nous séparent d’une échéance de sortie. Mais personne ne sait encore comment l’Europe en retrouvera son équilibre. Certes on peut lire dans certains journaux des relations de satisfactions, y compris pour les vautours de la spéculation immobilière : Paris récupérerait les miettes de Londres, les places financières se déplaceraient, etc.

En 1971, lors du référendum d’adhésion voulu par Georges Pompidou, l’auteur de ces lignes se souvient d’avoir été impressionné par un avertissement péremptoire lancé Philippe de Saint-Robert sur le thème “quiconque porte en lui la Grande Europe de Shakespeare et de Dostoïevski ne peut que rejeter la Petite Europe des marchands de bretelles”. Moyennant quoi, il s’agissait de voter Non.

Plus question désormais ni de Shakespeare encore moins de Dostoïevski. Les peuples de Molière, Goethe, Érasme ou Dante Alighieri n’y ont rien gagné.

Autre argument, qui s’est confirmé : si la langue anglaise entre dans les institutions européennes, la langue française en sortira, bien que le traité signé à Rome en 1956 l’eût établie lingua franca commune au vieux continent. Et c’est bien ce qui s’est produit de manière aussi irréversible qu’un phénomène historique peut s’inscrire dans la durée. On voit mal aujourd’hui notre Petit Macron redresser ce courant.

Doit-on dès lors se féliciter d’entendre un Donald Trump ne plus vouloir jouer le rôle de gendarme du monde, tout en imposant lourdement, plus que jamais, les oukases de sa jurisprudence ? Si cela pouvait réveiller nos peuples, si le sentiment d’un retour à l’époque de Yalta pouvait les inciter à se rapprocher et tendre leurs efforts, on ne manquerait pas d’y souscrire.

N’investissons pas trop d’illusions dans l’échéance de l’élection européenne du millésime 2019 : les États se préparent à en nier l’expression des volontés populaires, qui leur déplaisent d’avance. Sur ce terrain-là on peut faire confiance à leurs méthodes de censure et à leurs convergences.

Face à une Chine de plus en plus ouvertement arrogante et impérialiste, face à un islamisme dont le danger ne se limite pas à ses crimes terroristes, face à des vagues migratoires incontrôlées, unis nous pouvons faire face. Divisés, nous nous condamnons nous-mêmes.

Si l’on doit formuler des vœux, exprimons donc ici celui d’un redressement fédérateur de nos peuples.

> Jean-Gilles Malliarakis anime le blog L’Insolent.