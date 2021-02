Pour le Dr Pothet, il faut “laisser passer le virus chez ceux qui peuvent le supporter” (VIDÉO)

Xavier Pothet, médecin généraliste, était l’invité du “23h” de France Info dimanche 31 janvier :

“On a pris la décision de vacciner les personnes vulnérables et les gens qui mouraient de ce virus, puis d’élargir rapidement la vaccination au personnel soignant et aux personnes vulnérables plus jeunes. Aujourd’hui, il y a un problème de carence de vaccins et on va être obligé de faire des choix. Il faut finir de vacciner ceux qui ont déjà eu la première injection, ensuite vacciner ceux qui vont en réanimation, et laisser passer le virus dans la classe de la population qui peut le supporter…”