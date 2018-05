Jean-Charles Simon : « Je veux une rupture avec ce qu’est et ce que fait le Medef »

Sa candidature à la tête du Medef était inattendue, et pourtant, Jean-Charles Simon l’affirme : « J’ai un très bon retour sur mon projet, et je vais être choisi pour le mettre en œuvre. » Le candidat à la tête du Medef compte en effet sur ses propositions libérales – de « rupture » comme il le répète – pour se démarquer de ses rivaux, en particulier les deux favoris Geoffroy Roux de Bézieux et Alexandre Saubot. Face au journaliste des Echos, Jean-Charles Simon détaille son programme. Critique vis-à-vis du fonctionnement du syndicat des patrons, il appelle à davantage de démocratie en prônant une élection au suffrage direct du président du Medef (et non par une assemblée). Indiquant que le Medef fait face à une chute du nombre d’entreprises adhérentes, il explique que l’organisation « est complètement préoccupée et phagocytée par sa mission paritaire, c’est-à-dire la cogestion par les syndicats de salariés le système social français. »