Nouveaux clivages certes

Toute une partie, que l’on situe à droite sur l’éventail des opinions politiques, restera toujours convaincue de l’absence de nouveauté sous le soleil. Pour un réactionnaire digne de ce nom, les choses ne sauraient se reproduire qu’à l’identique. Pour son adversaire de gauche, au contraire, on repartira toujours à zéro, car les leçons du passé, outre que l’idéologie cherchera de façon perpétuelle à en effacer la mémoire, ne servent à rien.

La cause de la vérité et de la liberté ne peut se confondre, bien sûr, avec ces deux types d’aveuglements symétriques. Héraclite semble l’avoir déjà située dans les fulgurants fragments qui nous ont été transmis, à plus de 2 500 ans de distance, aux alentours de la 70e olympiade : “la seule chose qui ne change pas c’est le changement”.

Des clivages évolutifs on pourrait en évoquer pas mal.

D’autres reviendront à reprendre le combat des mêmes contre les mêmes, sous des apparences différentes.

Ainsi l’affaire Vincent Lambert déchaîne-t-elle de vraies passions. Sans doute n’existerait-elle pas sans le progrès médical des dernières décennies. Or, elle recrée un partage des eaux, à la fois inédit et renouvelé, entre défense de la vie et hantise de la déchéance.

Plus radicalement, de la Baltique à l’Andalousie la plupart des études réalistes de l’opinion[1] placent, bien avant l’écologisme des bobos encadrant des bébés, l’immigration en tête des préoccupations citoyennes. Nos technocrates et nos toutous médiatiques peuvent bien se refuser à nommer son corollaire, l’islamisme, cela demeure bien central aux yeux des Européens.

Qu’on permette à l’auteur de cette chronique de se répéter lourdement, et d’observer, à nouveau, qu’il s’agit bien de la fracture la plus nette et la plus profonde[2]. Elle a remplacé, aujourd’hui, celles qui se sont succédé au royaume des Lys, depuis la réunion des États Généraux en 1789.

Cette question s’est bel et bien installée dans le débat public avec le discours prophétique d’Enoch Powell (1912-1998). Prononcé au congrès conservateur de 1968, il assura la célébrité de son auteur autour d’une citation de Virgile, redoutant des flots de sang. Cette transgression des mots d’ordre politiquement corrects valut à l’orateur d’être banni de la droite britannique. Bien des observateurs considèrent c’est bien sa descendance qui l’a emporté lors du vote en faveur du Brexit en juin 2016.

En France, après avoir stagné dans les années 1970, le mouvement de la flamme tricolore prit son essor, Mitterando regnante, dans les années 1980. Il avait adopté, entre-temps, ce cheval de bataille controversé inventé par François Duprat, lui-même rappelé au Ciel en 1974. Mais 45 ans plus tard, mesurant la progression continue de la protestation, on considère encore comme un succès d’avoir engrangé 25 % des suffrages autour d’une revendication qu’approuvent 65 % des électeurs.

Une phrase, banale et même très plate dans son énoncé, a donc été prononcée par le Premier ministre Édouard Philippe au soir de ce 26 mai, supposé crépusculaire pour le parti de M. Wauquiez : “Les anciens clivages ne sont plus. De nouveaux sont apparus.”[3]

Préemptant la fin de l’opposition entre droite et gauche et des deux partis, “qui ont gouverné la France pendant plus de 50 ans”, l’ancien maire du Havre appelle en fait à la macronisation d’une droite en déshérence. Peut-être, le chef du gouvernement envisage-t-il aussi un renforcement du poids des supposés conservateurs-réformateurs au sein de la coalition au pouvoir. On laisse courir la rumeur de sa candidature unificatrice contre Anne Hidalgo à Paris.

Le 12 juin on pourra mesurer l’ampleur de sa vision du monde, sans aucun doute fascinante pour le petit peuple et grisante pour son élite éclairée. Il s’exprimera en effet, si Dieu nous prête vie, dans le cadre du discours de politique générale qu’en principe il s’apprête à prononcer devant l’Assemblée nationale.

Dès maintenant il promet la reprise du programme présidentiel de 2017, largement avorté jusqu’ici.

On verra bien ce jour-là quelle relance des réformes envisage de réactiver le pouvoir actuel, installé en 2017 sur ce mot d’ordre. On pressentira sans doute sa préoccupation teintée d’électoralisme, en vue du prochain scrutin municipal. Cette tare, mais aussi cette sauvegarde du régime, étreint comme d’habitude nos gouvernants.

On s’emploie trop souvent à présenter pour essentiels les débats économiques.

Or, on les envisage toujours, en notre Hexagone, sous l’angle des interventions étatiques. On ne veut jamais y voir la supériorité de la liberté des individus, plus intelligente que la contrainte des réglementations : ce choix décisif réapparaîtra bientôt.

> Jean-Gilles Malliarakis anime le blog LInsolent.

Apostilles :

[1] Lire à ce sujet l’article très important de Dominique Reynié [titre probablement choisi par la rédaction du Figaro et d’ailleurs trompeur] : “Les citoyens européens ne veulent pas la fin de l’Union.”

[2] cf. L’Insolent du 24 mai : “Petit bilan de campagne”

[3] cf. “Edouard Philippe capitalise sur les ruines de LR et sort renforcé”