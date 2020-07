Éric Zemmour VS Bernard-Henri Lévy : débat tendu sur le Covid-19, le racisme, la Libye, etc. (VIDÉO)

Éric Zemmour VS Bernard-Henri Lévy : débat tendu sur le Covid-19, le racisme, la Libye, etc. (VIDÉO)

Éric Zemmour vs Bernard-Henri Lévy sur le confinement, le scandale des masques, le coronavirus et la mondialisation, les camps de migrants et de réfugiés, les manifestations contre le racisme et les violences policières suite à la mort de George Floyd, l’antisémitisme, la situation en Libye, etc.

Quelques clash et moments forts du débat :

– Zemmour à BHL : « Depuis 40 ans, vous culpabilisez les Français ! »

– « Le SS est mon frère humain, le djihadiste est mon frère humain ! »

Sur la guerre civile syrienne et la question des camps de migrants de Lesbos :

Zemmour à BHL : « Je m’en fous de votre camp ! »

BHL : « Le syrien est mon frère humain ! »

Zemmour : « Le soldat allemand de la Wehrmacht était aussi mon frère humain ! »

BHL : « C’est un nazi ! »

– Zemmour à BHL : « Arrêtez avec vos distinctions à la noix ! »

– Zemmour à BHL : « Vous êtes toujours dans le manichéisme manipulateur ! »

– Zemmour à BHL : « Vous êtes le grand-père des indigénistes. Avec SOS Racisme, vous avez réveillé le racisme ! SOS Racisme, c’est pour sauver les racistes, comme SOS Baleines, pour sauver les baleines ! C’est un mouvement raciste anti-blanc ni plus ni moins, pour jouer sur la culpabilisation des blancs ! »

– BHL à Zemmour : « Laissez-moi vous instruire. »

– Zemmour : « Les gens qui ont fait 1789, ont provoqué 1793. »

– Zemmour à BHL : « Vous avez tué la république, et même la France ! »

– BHL à Zemmour : « Vous semblez vivre dans un monde de bisounours ! »

– Zemmour : « Il n’y pas d’antisémites en France à part les islamistes. »

– Zemmour à BHL : « Vous avez fascisé l’Histoire de France ! »

– Zemmour : « Les prêtres qui rachetaient des esclaves pour les libérer, c’est le christianisme. Et le christianisme, c’est la France ! »

– Zemmour à BHL : « Si vous détruisez la France chrétienne, vous détruisez la France. »

– Zemmour à BHL : « Vous êtes juif, comme moi. Les indigénistes, les personnes que vous défendez comme les migrants, ne nous aiment pas. Le catholicisme reconnaît le judaïsme, pas l’islam. »

– Zemmour à BHL : « Sans l’assassinat de Kadhafi, que vous avez commandité, la Turquie ne serait pas aujourd’hui en Libye. »

– Zemmour met BHL devant les conséquences de ses actions, en particulier en Libye : « Vous prenez des positions de principe, puis vous venez pleurer sur les conséquences. »

– Zemmour à BHL : « Vous avez détruit le concept de nation, et vous pleurez quand la Turquie et la Russie restent elles-mêmes. »

– BHL en PLS devant Zemmour, qui a réussi à le faire sortir de ses gongs et tomber sa veste tellement il est en sueur.

Source : CNEWS, jeudi 25 juin 2020