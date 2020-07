Michel Onfray défend habilement sa revue “Front populaire” et répond aux critiques contre lui (VIDÉO)

Invité de Stéphanie De Muru ce jeudi 25 juin 2020 sur RT France, le philosophe et essayiste Michel Onfray s’est exprimé au sujet de la sortie du premier numéro de sa revue “Front populaire”, qu’il a défendu contre les attaques et les mensonges récurrents de la presse et des autres détracteurs, et a répondu aux critiques, parfois déplacées, contre lui, à l’instar de sa présentation par Bernard-Henri Lévy comme étant Jacques Doriot. Autres thèmes abordés : Le souverainisme, l’élection présidentielle de 2022, la fracture entre l’État et le peuple (“guerre civile”, selon Onfray) dans un contexte de pandémie et de manifestations contre le racisme et les violences policières :