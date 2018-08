Pilonné régulièrement par les bombardements de la coalition menée par l’Arabie saoudite, le Yémen ne fait pas souvent les grands titres de l’actualité en Europe et en France. Alors que le pays est empêtré dans une guerre civile aggravée par les ingérences étrangères, le vlogueur Jean-Baptiste Mendès revient sur les causes de cet « isolement » diplomatique et médiatique et notamment sur le rôle crucial des ventes d’armes :