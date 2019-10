La vision apocalyptique que #Zemmour porte sur la France est outrancière et, pour partie, erronée. Mais les journalistes qui réclament sa tête s'épargnent d'argumenter et enterrent un peu plus la liberté d'expression (art.11 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789).

— Ivan Rioufol ن (@ivanrioufol) 1 octobre 2019