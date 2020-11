Ivan Rioufol : « Il y a une contre-société islamiste en France » (VIDEO)

Le journaliste et éditorialiste du Figaro se bat depuis des années contre la montée de la violence islamiste. Chaque jour, les faits lui donnent raison. Malgré les menaces et les insultes, Ivan Rioufol s’en prend au « Camp du Bien » et n’hésite pas à prendre la défense des Gilets Jaunes, de Trump, de Raoult qui agacent tant le système ! Relire les analyses hebdomadaires d’Ivan Rioufol (rassemblées dans « Le réveil des somnambules ») montre à quel point les faits sont têtus. L’auteur s’inspire du cardinal Sarah : « Tant que nous n’aurons pas conscience de la gravité de notre déchéance, nous ne réagirons pas ! »

Source : TV Libertés