“Les classes favorisées ont de plus en plus de mal à appréhender la réalité du pays” (Jérome Fourquet)

À Paris, la mixité sociale telle qu’elle est pratiquée par les électeurs de Macron :

« Au second tour, le représentant d’En Marche ! a réalisé des scores hégémoniques oscillant entre 90 et 95 % sur un très vaste territoire. Cet écosystème est en effet très étendu. Il englobe la majeure partie des arrondissements de la capitale, mais aussi certaines communes aisées des Hauts-de-Seine et des Yvelines, soit plusieurs centaines de milliers de personnes au total. Comme le montre la carte suivante, un automobiliste qui part de la place de la Concorde à Paris peut faire plus de 30 kilomètres en direction de l’ouest et ne traverser que des communes dans lesquelles la proportion de cadres, de professions intellectuelles et de professions indépendantes est supérieure à 40 %, voire souvent 50 % de la population active. […] Cette zone de villégiature privilégiée couvre aujourd’hui plusieurs dizaines de kilomètres carrés, espace suffisamment vaste pour que ces populations puissent parfaitement vivre en vase clos. […] Ayant progressivement perdu le contact avec le reste de la société, et notamment avec les catégories populaires qu’elles côtoient peu, les classes favorisées ont de plus en plus de mal à appréhender la réalité du pays. Non seulement les différentes fractions des classes supérieures partagent les mêmes orientations sur les sujets essentiels, mais elles s’éloignent par conséquent mécaniquement des attentes et du système de valeurs des classes moyennes et des catégories populaires. »

Source : « L’Archipel français », par Jérome Fourquet, Sciences humaines (H.C.)