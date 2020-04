Coronavirus : Avec 499 nouveaux décès en 24h, la France suit les courbes italiennes et espagnoles…

Jean-Jacques Zambrowski, médecin hospitalier et professeur de Politique et économie de la santé, répond aux questions de France 24, alors que la France déplore plus de 3 500 décès liés au Covid-19 au mercredi 1er avril :