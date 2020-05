Euh… non.

Si on avait testé tout le monde, nous aurions alors confiné et suivi médicalement les malades et les porteurs asymptomatiques.

Et l’épidémie se serait éteinte beaucoup plus rapidement.

L’économie aurait pu continuer à tourner. La crise serait bien moindre. https://t.co/JWv8N4wIJC

— Dr Thomas Nenninger (@T_Nenninger) May 1, 2020