Le pouvoir en France, un pompier incendiaire ?

Le pouvoir qui règne en France joue-t-il les pompiers incendiaires ? Certes, ce n’est pas une « barbouze » du style Benalla qui a mis le feu à Notre-Dame, pas plus que ce n’est une vaste conspiration mondiale, à laquelle notre gouvernement « progressiste » participerait, qui est à l’origine du Covid-19, mais dans les deux cas, bien qu’à une échelle très différente, il y a un scénario analogue : l’Etat a un devoir archi-prioritaire de protection des biens et des personnes, que le législateur a même cru devoir inscrire dans la Constitution sous le nom de principe de précaution, revêtu de l’onction écologique pour satisfaire l’idéologie à la mode et placé dans cette intention dans la Charte de l’Environnement. Mais personne ne niera que le paysage historique de Paris ou la santé en général ne se situent dans le périmètre de cette exigence. Or, dans les deux cas, l’Etat n’a pas assuré cette obligation. Il n’a pas protégé suffisamment un des monuments les plus symboliques de notre pays, et laissé perdre un trésor architectural avec l’incendie d’une charpente exceptionnelle héritée du XIIIe siècle. Il n’a pas davantage réuni à temps les moyens nécessaires pour répondre à l’arrivée dans notre pays du Covid-19, alors que celle-ci était inévitable, et l’exécutif parfaitement informé comme l’a révélé en son temps Mme Buzyn, l’ex-ministre de la santé. En revanche, dans les deux cas, il a récupéré la catastrophe pour en faire un instrument de son autorité et de son rôle de sauveur suprême. A peine les flammes de Notre-Dame étaient-elles éteintes que le Président annonçait qu’elle serait reconstruite en cinq ans, et plus belle. On ne lui en demandait pas tant. Personne ne souhaite sérieusement, à part lui et quelques adorateurs frénétiques, qu’une flèche Macron sur la cathédrale ne soit de ce pauvre quinquennat comme la pyramide du Louvre le fut d’un double septennat calamiteux pour la France, la marque mémorielle. Mais la rudesse grossière du général Georgelin, à qui a été confiée cette restauration enjoignant à l’architecte des monuments historiques de « fermer sa gueule », en dit long sur la volonté d’appropriation de l’Elysée sur cette opération, et sur sa tendance à maîtriser l’information et comprimer la contestation.

De même, alors que l’exécutif avait jusqu’à la mi-Mars, nié, puis minimisé l’importance et le danger de la pandémie pour les Français, il a mis depuis en oeuvre une « théâtrocratie » qu’on avait déjà vu déployer à grands frais, après la révolte des Gilets Jaunes, avec la succession de longs monologues présidentiels, appelée sans doute par antiphrase, grand débat. Gros plan sur le pompier en action, et oubli du premier feu… Chaque soir le Grand maître du Covid, le DGS Salomon, celui-là même qui avait été prévenu dès 2018, de l’épuisement du stock de masques, donne un bilan chiffré de la maladie en France, en tentant de présenter comme un grand succès les lits se libèrent, alors que le confinement, en installant une « distanciation sociale » à l’évidence contraire aux libertés les plus élémentaires, ne pouvait que ralentir la diffusion… sans éteindre les braises. Si la magie de la conférence quotidienne s’efforce de transformer un désastre réel en performance chiffrée, l’intervention présidentielle plus rare, mesure la grandeur du sinistre en affirmant contre l’évidence que c’est une guerre, et fixe un horizon, celui du salut par l’action de l’Etat, le 11 Mai. Chacun comprend que ce jour-là le pompier aura triomphé du brasier, et que la vie pourra reprendre, mais chacun sait aussi qu’un horizon est fait pour fuir devant soi quand on est en marche. Ce fut au Premier Ministre d’assumer ce caractère évanescent du cap poursuivi. On sait maintenant que le déconfinement se fera par étapes, géographiquement par département et socialement par type d’activité, et encore, rien n’est vraiment sûr. Il peut y avoir un retour de flamme… En tout cas, nul ne pouvait mieux faire que nos pompiers de l’Elysée et de Matignon. Aucune faute ne leur incombe. C’est aux Français qu’il revient d’être responsables et disciplinés. Comme disait le préfet Lallement, faut pas que les morts en réanimation viennent se plaindre s’ils n’ont pas respecté le confinement ! Ni responsable, ni coupable, le pompier, même s’il commence à craindre que son défaut de vigilance ne l’amène un jour devant des juges…

Un incendie peut en cacher un autre, un vrai celui-là, si on compte le nombre de voiture brûlées dans les quartiers dits sensibles, jusqu’à deux pas de chez moi, à Tourcoing… Paradoxalement, le pompier s’en désintéresse, et ses admirateurs n’en parlent pas, et devinez quoi, c’est pour éviter l’embrasement des cités !