Ivan Rioufol suggère à LR de s’allier avec le RN plutôt que de s’ouvrir au centre (VIDÉO)

Ivan Rioufol : « Même les observateurs des mouvements d’extrême droite sont d’accord pour dire que le Rassemblement National n’est pas d’extrême droite. Ils ne rejettent pas les règles de la démocratie et n’appellent pas à la violence pour arriver au pouvoir. (…) LR ne peut plus exister qu’en passant par une alliance avec les souverainistes, et singulièrement avec le RN. C’est mon analyse personnelle, qui est une analyse logique quand je vois LR qui veut s’ouvrir au centre et donc recommencer ce qui n’a pas marché, et en plus le centre est parti vers LREM. »

CNEWS, 31 mai 2019, 17h