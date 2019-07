D’après le Pentagone, Moscou bat Washington dans la course à l’influence (VIDÉO)

D’après un rapport du Pentagone, la Russie bat les États-Unis dans la course à l’influence. Et toujours selon ce rapport, Moscou mènerait cette « guerre politique » dans l’objectif de saper les démocraties. Ce rapport intervient quelques jours après le sommet du G20, au cours duquel Trump s’était vanté d’entretenir « de très bonnes relations » avec Poutine. Plus de détails avec Antoine Cléraux :