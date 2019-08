“Les hommes aussi subissent une charge mentale !” (VIDEO)

Vendredi, Marlène Schiappa était l’invitée de la matinale de BFM TV. La secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes en a profité pour lancer un appel aux femmes qui n’osent pas se lancer dans la politique : “Vous avez uniquement 16% des maires de France qui sont des femmes (…) Ça suffit, vous êtes capables d’être maire !” En plein débat sur le sujet des femmes en politique, le ton est monté entre les “Grandes Gueules” Marie-Anne Soubré et Barbara Lefebvre sur RMC. Selon l’avocate, la charge mentale que connaissent les femmes dans leur couple et leur travail explique le manque de représentation féminine dans la sphère politique. Pour la professeur d’histoire-géographie, il n’y a aucun écart entre la charge mentale subie par les hommes et celle subie par les femmes :