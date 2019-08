Nicolas Bouzou : “Beaucoup de gens qui se présentent écolos aujourd’hui sont en réalité des anticapitalistes !” (VIDÉO)

“Plus nous serons nombreux et riches, plus nous serons en capacité de résoudre les problèmes qui se présentent à nous.” L’économiste et essayiste Nicolas Bouzou a signé une tribune dans L’Express dans laquelle il explique que, “pour sauver la planète, il faut faire des enfants !” Ce discours va à l’encontre de nombreux écologistes qui estiment que pour ralentir le réchauffement climatique, il faut faire moins d’enfants. Invité sur le plateau des “Grandes Gueules” (RMC), Nicolas Bouzou a affirmé qu’aujourd’hui certains écologistes ne sont en réalité que des anticapitalistes qui ont transformé leur animosité contre le capitalisme en haine contre la modernité :