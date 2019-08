Rassemblement à Nantes en l’honneur de Steve interdit : “C’est une dérive autoritaire du préfet !”

Quelques jours après la découverte du corps de Steve Maia Caniço dans la Loire et après un rapport de l’IGPN dédouanant les forces de l’ordre, les appels à se réunir samedi en l’honneur du jeune animateur se multiplient sur les réseaux sociaux. A Nantes, la préfecture de Loire-Atlantique, a interdit tout rassemblement dans le centre-ville de 10 à 20 heures, dans le but de “garantir l’ordre public”.

Pour la “Grande Gueule” Maxime Lledo, cette interdiction n’est pas croyable. L’étudiant en histoire pointe du doigt une “dérive autoritaire du préfet” et estime que Christophe Castaner ne remplit plus son rôle au sein du gouvernement. L’Angevin ne supporte plus le silence du ministre de l’Intérieur, dont le rôle est pourtant de communiquer avec les Français :