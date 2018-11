Élections européennes : le clip du gouvernement fait l’unanimité contre lui

Voici la vidéo de propagande :

Réaction immédiate de Matteo Salvini sur Twitter :

“Le gouvernement français publie, avec l’argent des contribuables, un clip officiel pour les européennes en m’utilisant comme un épouvantail. Macron et ses amis doivent avoir très peur. En 2019, ils attendent un printemps des peuples qui va les balayer.”

Governo francese pubblica, a spese dei contribuenti, spot ufficiale per le #Europee2019 usandomi come “uomo nero” di cui avere paura… 😱

Macron e amici di paura ne devono avere moltissima: nel 2019 li aspetta una primavera dei Popoli che li spazzerà via. https://t.co/wD01kXzeLv

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 28 octobre 2018