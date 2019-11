Fuck le 17, le clip du groupe de rap immigré “13 Block” qui appelle tranquillou à tuer des policiers blancs : “À mort les cops”, “morts aux porcs” (VIDÉO)

Les paroles :

[Zed]

Ils sont pas plus gangs que nous, moi j’te l’dis moi

Vas-y

Nique la police

[Zed] Nique la police, nique la police, j’ai ces trois points sur mon sage-vi

Y’a les broliques, y’a les bolides, les reins solides, fais ta folie

Vie de voyou, vie de voyou, j’vole ton noyau, crosse ton grossiste

Crosse ton grossiste, j’veux le produit qui fait rêver tous les drogués

J’ai le bras long, j’suis dans ton salon, avec le daron de ta copine

J’envoie des talons, t’achètes des talons pour une kehba qui suce trop d’bites

J’m’appelle soixante, je rêve de soixante millions d’diamants, Ferrari trois portes

Les risques, j’m’accroche, dans ma sacoche, j’ai mis trois glocks, j’ai mis trois glocks

[Zefor]

Zefor, charbonneur non-stop (non-stop)

Confronté aux forces de l’ordre (forces de l’ordre, ah)

Nos journées font leurs salaires (fuck le 17, ville)

Gros CR nous connaît (nous connaît, nous connaît)

Organisation sombre, ville (organisation sombre, 9.3)

En pleine ascension (en pleine ascension, en pleine ascension, hein)

Fuck l’industrie (fuck, fuck, fuck, hein)

Les gars, faut en finir

Fuck le 17 (ah, hey)

Fuck le 17 (ah, hey)

Fuck le 17 (ah, hey)

Fuck le 17 (ah, ah)

[Stavo]

Au revoir Deusté, bonjour Stavo, mes impliqués gèrent les travaux

J’ai pas deux faces mais dans mon coffre, deuxième ste-ve et dans ce coffre

J’rêve de plusieurs corps de policiers, fuck le 17, merci Stogo

Pour le taga, serrure, sans la casser, merci Stoniar

Pour les trente-six, ​ve-esqui le 36 quai des Orfèvres, calcul billet

Falloir s’lever, 4 heures du mat’, j’tire mes ffes-ta, j’reprends des photos

J’finis une ffe-ta, dès que j’pars, de cette caisse j’dis : « Merci Stavo » (pour les travaux)

Merci Stavo pour les travaux, fuck le 17

[Sidikeey]

Les click paw-paw sont dans l’TomTom

Travaille la blanche dans les Dom-Tom

Me parle pas d’tonnes, c’est ceux d’tes potes, fuck le 17, mort aux porcs

À mort les cops, on les abîme, j’parle pas à toi, j’parle à ton boss

Surveille ta sœur, elle fait la maline, cette conne, a bossé fort

T’es qu’un putain d’acteur sans blague renoi, quand tu sors du taxi tes sses-fe claquent, renoi

Aller-retour risqué squatte sur la plaque renoi, la balle est dans notre camp fais pas le homeback, renoi

Nous faire back renoi, on te connait plus au tieks, tu fais un come-back, renoi ?

Garde tes souvenirs, garde tes flash-backs, renoi

On était déjà dans l’binks avec d’la mort grave renoi, pochtar dans les couilles, si il y’a les morbacs, renoi

Fuck le 17 (ah, hey)

Fuck le 17 (ah, hey)

Fuck le 17 (ah, hey)

Fuck le 17 (ah, ah)

Fuck le 17 (ah, hey)

Fuck le 17 (ah, hey)

Fuck le 17 (ah, hey)