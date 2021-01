Déflation : mort du système ou modèle économique d’avenir ?

Beaucoup de journalistes expliquent que la déflation est la mort de l’économie. Et dans notre économie telle qu’elle est construite actuellement, c’est-à-dire à base de dettes, c’est malheureusement vrai. Pour autant, il ne faut jamais oublier qu’un modèle économique inflationniste ou déflationniste, c’est avant tout un choix de société qui consiste à décider quel type de croissance nous voulons et comment est-ce que l’on souhaite valoriser l’épargne des ménages. Donc, oui, comme nous arrivons en bout de course de notre système économique, la Covid n’ayant clairement rien arrangé, il est souhaitable de se poser cette question aujourd’hui. L’objectif est de comprendre que nous avons encore le choix, ne nous laissons pas confisquer ce débat.

Est-ce nous pourrions penser un modèle de croissance déflationniste pour valoriser celui qui réfléchit et épargne plutôt qu’un modèle de croissance inflationniste qui valorise le rapide et le plus apte à s’endetter ?