Le niveau scolaire de la jeunesse française est en chute libre et ça se retrouve dans les chiffres plus tard: ➡️ Il y a 2 fois plus (!) de 15-29 ans descolarisés et sans emplois en France qu'en Allemagne ou en Suède.

🇫🇷🇩🇪🇸🇪 ⤵️ pic.twitter.com/lJTLPhPdBY

— Olivier Marteau (@MarteauOlivier) January 2, 2021